[soirée] AMOUR(S) La Maison des métallos Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 19h00 à 23h55

.Tout public. payant

tout public

tarifs 5, 9 ou 12€ (au choix, sans conditions)

réservation conseillée

pas de vestiaire

soirée d’ouverture avec un dj set de Véronique Hubert alias UTOPIA

Pour l’ouverture du projet AMOUR(S), Johanny Bert et la Maison des métallos invitent Hélène Barrier, Victor Marzouk et leur cabaret Drag King. Une folle soirée qui se poursuivra avec un dj set d’UTOPIA, alias Véronique Hubert, qui mixe des univers pluriels, allant de l’électro au swing-hip-pop.

Le

collectif King Vitam Aeternam s’est donné pour mission de démocratiser

la représentation artistique queer en proposant pour la quatrième année

consécutive un cabaret Drag King, Queen and Queer.

Fort

de son succès et d’un public tombé sous le charme, King Vitam AEternam

souhaite aujourd’hui, en partenariat avec la Maison des Métallos sur

l’invitation de Johany Bert et Jerk Off, proposer un nouveau cabaret,

grandit par une nouvelle génération de kings, menée par le Daddy

français Victor Marzouk alias Monsieur TransCis et de sa légendaire

comparse Hélène Barrier alias Iconoklastes.

La scène

offre une lecture déconstruite des diverses performativités des

masculinités non blanches, non centrées, en dehors de tout standard et

attendus artistiques.

Déconstruction des privilèges

sociaux, intersectionnalité des luttes de classes, races, orientations

et genres, le cabaret est un adepte de la représentation des mouvements

artistiques issus des subcultures queer.

Autant rock

que glam, noir qu’arabe, slim or fat, non valide et neuroA, il n’y a de

production performative que la seule politique qui déjoue des normes

écrasantes d’une société édulcorée et sans créativité.

Bogosse,

VRP, politicien, charmeur, dragueur, strip-teaser, mécanicien,

préparez-vous à découvrir l’univers parallèle mais bien réel : celui de la King Family.

La Maison des métallos 94, rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

Contact : https://www.maisondesmetallos.paris/fete-amours-johanny-bert +33142002520 reservation@maisondesmetallos.paris https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://www.facebook.com/maisondesmetallos/ https://maisondesmetallos-billetterie.mapado.com/event/262634-amour-s-cabaret-fete

