**En lien avec la célébration des 40 ans de l’abolition de la peine de mort en France.** [En savoir plus sur l’événement](https://openagenda.com/ramonville-saint-agne/events/les-40-ans-de-labolition-de-la-peine-de-mort?oaq%5Bfrom%5D=2021-11-18&oaq%5Bto%5D=2021-11-18&lang=fr) Résumé —— Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Ces quatre récits sont inexorablement liés. Dans un régime despotique où la peine de mort existe encore, des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté. Bande annonce ————- [https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587923&cfilm=280802.html](https://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19587923&cfilm=280802.html) Un film de Mohammad Rasoulof Cinéma L’Autan place Jean-Jaurès 31520 Ramonville-Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-18T20:00:00 2021-11-18T22:30:00

