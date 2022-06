Soirée américaine : Stefano Bollani et le Big Band de l’armée de l’Air – Saison ONPL Cité des Congrès, 10 mai 2023, Nantes.

2023-05-10

Horaire : 20:00 21:15

Gratuit : non 7 € à 36 € BILLETTERIES places à l’unité à partir du 1er juin 2022 :- onpl.fr- à la Cité des Congrès, 7 rue de Valmy à Nantes, 02 51 25 29 29 (lundi 14h à 18h, mardi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h – fermée du 1er au 15/8/22)- 1h avant l’ouverture de la salle, sous réserve du nombre de places disponibles.

Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire. Programme : Leonard Bernstein (1918-1990) : Candide, ouverture – 5 min. George Gershwin (1898-1937) : Rhapsody in Blue – 17 min. Wynton Marsalis (né en 1961) : Swing Symphony – 50 min. Stefano Bollani, piano Big Band de l’armée de l’AirClaude Kesmaecker, direction Big Band Sascha Goetzel, direction Pianistes, compositeurs, chefs d’orchestre… Gershwin et Bernstein mêlent tous les deux pastiches de musiques populaires des années 1930 et magnifiques ballades. Le tout est saupoudré de rythmes intenses et avant-gardistes qui sont devenus synonymes du dynamisme new-yorkais. Après L’ouverture de Candide de Bernstein, le pianiste Italien Stefano Bollani, avec un mélange d’humour et d’imprévisibilité, fera merveille dans La Rhapsody in Blue de Gershwin. Compositeur et figure majeure de la trompette, Wynton Marsalis défend lui aussi une certaine idée du jazz, à la fois exigeant et festif, moderne et proche de ses racines. Lorsque le Big Band de l’armée de l’Air se joint aux musiciens de l’ONPL dirigés par Sascha Goetzel, c’est assurément une rencontre musicale de très haut vol qui s’annonce ! Un concert de musique américaine, entre classique et jazz, qui vous fera swinguer au son du piano de Stefano Bollani.

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ 02 51 25 29 29 https://onpl.fr