2023-02-24 18:00:00 18:00:00 – 2023-02-24 23:55:00 23:55:00

Meuse Bar-le-Duc Meuse Grand Est France 10 EUR Tout public Adultes Concours de déguisement. Concours lasso et fléchettes.

Affrontement indiens / cowboy.

Le tarif comprends le menu + l’entrée de la soirée.

Menu : hot-dog / frites maison / brownies.

Petite buvette payante. Réservations obligatoires avant le 22/02/2023. +33 3 29 79 20 46 http://cscbarleduc.centres-sociaux.fr/ Csx BLD

