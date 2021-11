Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer, Somme Soirée ambiance Piano Bar – Casino de Cayeux sur mer Cayeux-sur-Mer Cayeux-sur-Mer Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer

Somme

Soirée ambiance Piano Bar – Casino de Cayeux sur mer Cayeux-sur-Mer, 6 novembre 2021, Cayeux-sur-Mer. Soirée ambiance Piano Bar – Casino de Cayeux sur mer Cayeux-sur-Mer

2021-11-06 – 2021-11-06

Cayeux-sur-Mer Somme Le Casino de Cayeux sur mer vous propose UP LOW, en soirée ambiance Piano Bar

Dans un cadre magnifique, face mer, dégustez un des délicieux cocktails en écoutant un duo voix-guitare reprenant tous les standards Bossa Nova, Soul, Variétés … Le Casino de Cayeux sur mer vous propose UP LOW, en soirée ambiance Piano Bar

Dans un cadre magnifique, face mer, dégustez un des délicieux cocktails en écoutant un duo voix-guitare reprenant tous les standards Bossa Nova, Soul, Variétés … +33 3 22 26 71 56 Le Casino de Cayeux sur mer vous propose UP LOW, en soirée ambiance Piano Bar

Dans un cadre magnifique, face mer, dégustez un des délicieux cocktails en écoutant un duo voix-guitare reprenant tous les standards Bossa Nova, Soul, Variétés … Pixabay

Cayeux-sur-Mer

dernière mise à jour : 2021-11-04 par

Détails Catégories d’évènement: Cayeux-sur-Mer, Somme Autres Lieu Cayeux-sur-Mer Adresse Ville Cayeux-sur-Mer lieuville Cayeux-sur-Mer