2022-06-11 – 2022-06-11

Castillon-la-Bataille Gironde Castillon-la-Bataille Soirée PACIPFIQUE L’Association Loku Fenua Mamao et Lions Club de Castillon vous enmène dans le Pacifique à partir de 19h30 au centre culturel de Castillon la Bataille.

Repas traditionnel : UMU (cochons cuits au four traditionnel), danses tradtionnelles.

Tarifs adultes à partir de 18 ans : 25€ / Ados (12 à 17 ans) : 5 € / Enfants (jusqu’à 11 ans) : gratuit.

Infos et réservations : 06.07.49.56.89 LIONS CASTILLON

Castillon-la-Bataille

