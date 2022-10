Soirée Ambiance Créole La Forêt-Fouesnant La Forêt-Fouesnant Catégories d’évènement: Finistre

2022-10-08 19:00:00 – 2022-10-08 22:00:00

Finistre La Forêt-Fouesnant Le restaurant La Transat propose un dîner ambiance créole.

AU MENU : 35€

Entrée – assiette créole (samoussa, bouchons) ou beignets de crevettes, sauce pimentée

Plat – rougail saucisse (haricots rouges) ou carry de bar (gratin christophine, riz blanc)

Dessert – assiette exotique (pamplemousses et gingembres confits) ou mlle Coco (glace noix de coco) 1 pichet de 25cl de vin rouge ou vin blanc

café ou thé

1 verre de rhum arrangé Avec animation DJ, Karaoké suivi de tirage tombola pas de perdant

( la participation de Volkswagen Quimper, Métro Quimper,etc.. ) Sur réservation au 02 98 64 55 60 +33 2 98 64 55 60 https://www.facebook.com/profile.php?id=100073606525639 Restaurant La Transat 33 Rue Charles de Gaulle La Forêt-Fouesnant

