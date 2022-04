Soirée alternative/rock : Concert Delong Hulley + Lingus + Delisle Toï Toï le Zinc, 9 avril 2022, Villeurbanne.

Toï Toï le Zinc, le samedi 9 avril à 20:30

• Delong Hulley Peu de vies furent aussi peu mouvementées que celle de l’auteur-compositeur britannique Delong Hulley (1940-1962). À 22 ans, il disparaît sans laisser de trace écrite ni sonore dans l’histoire de la musique. Si bien que récemment, certains musicologues sont allés jusqu’à remettre en question son existence même. Non content d’assister à cette descente vers l’anonymat, le trio Delong Hulley, formé en 2020, reprend son nom et lui rend hommage en jouant des morceaux qu’il aurait pu composer, des morceaux aux mélodies pop, aux arrangements rock, et aux structures sophistiquées. Formé en 2020, le groupe Delong Hulley a notamment sorti les deux titres “”Frontman”” et “”Hesitate”” à l’été 2020. • Lingus LINGUS est un trio lyonnais de rock hybride mêlant des influences composites – de la pop la plus mièvre aux riffs rock qui tâchent en passant par diverses sonorités westerno-orientales et multicolores. En bref, un joyeux mélange indigeste. Formé en 2016, le groupe sort son premier EP – The Story of Mister Sides – en 2016 puis un second – Acceleration – en 2018. LINGUS prépare actuellement la sortie de son 1er album, Reconnaissance, dont la sortie est prévue au printemps 2022 au Jack Jack de Bron. “”Kings of Lyon”” (en toute modestie), The Tribe”” et “”Non Monsieur”” sont les trois premiers singles déjà disponibles de cet album inspiré de la théorie de la reconnaissance du philosophe allemand Axel Honneth””. Une belle bande d’islamogauchistes qui débute son “”Reconnaissance Tour”” début 2022. • Delisle Rock/Alternative Delisle revient cette année avec un deuxième album, DISTOPEA. Plongeant dans un univers orwellien, le groupe opère un tournant électro rock pour déployer toute l’énergie de ce nouvel album sur scène.

Toï Toï présente une soirée rock alternatif !

Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T20:30:00 2022-04-09T23:50:00