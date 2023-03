Soirée alsacienne Rue Amiral Courbet Saint-Astier Catégories d’Évènement: Dordogne

2023-03-18 – 2023-03-18

Dordogne Repas et soirée dansante, ambiance disco.

Menu : apéritif, choucroute garnie et son jarret, salade, fromage, dessert, 1 boisson (bière ou vin blanc ou soda).

RDV 19h30, Centre culturel La Fabrique.

Tarif : 35 €. Sur réservation avant le 11/03.

Soirée au profit de vacances Plein Air +33 6 08 01 56 01 Lions club Lions Club

