Loiret Juranville 15 EUR Le comité des fêtes de Juranville organise une soirée alsacienne dansante.

Au menu : apéritif et ses mignardises, choucroute garnie, salade, fromage, dessert, vin, bière et café.

Soirée animé par Thierry.

Sur réservation. +33 6 19 89 01 90 ©Comité des fêtes de Juranville

