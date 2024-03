Soirée Aligot’rock L’Aria Cornebarrieu, samedi 16 mars 2024.

Soirée Aligot’rock Une bonne action et une bonne soirée ! Samedi 16 mars, 19h30 L’Aria

Début : 2024-03-16T19:30:00+01:00 – 2024-03-16T23:30:00+01:00

Au programme Aligot saucisse Bio cuite à la graisse de canard, croustade artisanale, boissons incluses et rock avec le groupe RedLine !

Bénéfices de la soirée au profit de l’association Autisme 31 et de la Fondation Marie-Louise. Organisé avec le concours de l’Association Musique et Solidarité Productions.

Adulte : 20€, enfant 5-12 ans : 10€.

Contact et réservations : msprods-info@orange.fr

Coupon de réservation à télécharger ICI

L’Aria Rue du 11 novembre, Cornebarrieu Cornebarrieu 31700 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « msprods-info@orange.fr »}] [{« link »: « mailto:msprods-info@orange.fr »}, {« link »: « https://www.cornebarrieu.fr/wdp/wp-content/uploads/2024/02/Aligorock-bon-de-reservation_2024.jpg »}]