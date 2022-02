Soirée Aligot’Rock L’Aria Cornebarrieu Catégories d’évènement: Cornebarrieu

Haute-Garonne

Soirée Aligot'Rock

L'Aria, le samedi 12 mars à 19:30

L’Aria, le samedi 12 mars à 19:30

Au menu, aligot pour tous et musique acoustique avec le groupe de rock trio Redline. Tarif : 19€ (adultes) – 10€ (enfants). Toutes les recettes de cette soirée seront reversées à l’association Autismes 31 et à la Fondation Marie-Louise. Pass vaccinal pour les adultes et pass sanitaire pour les enfants obligatoires.

Informations et inscriptions : msprods-info@orange.fr

Repas-spectacle organisé par l’association Musique & Solidarité productions L’Aria Rue du 11 novembre 1918, Cornebarrieu Cornebarrieu Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T19:30:00 2022-03-12T22:30:00

