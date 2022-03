SOIREE ALIGOT Bassan Bassan Catégories d’évènement: Bassan

Hérault

SOIREE ALIGOT Bassan, 12 mars 2022, Bassan. SOIREE ALIGOT Bassan

2022-03-12 – 2022-03-12

Bassan Hérault Bassan EUR 18 L’Aveyron s’invite à Bassan lors d’une soirée aligot!

Au menu, apéritif avec assiette de charcuterie, aligot/saucisse, dessert et café.

Pour animer la soirée, Florent DJ sera aux platines!

Réservation auprès de la mairie jusqu’au 8 mars. L’Aveyron s’invite à Bassan lors d’une soirée aligot!

Au menu, apéritif avec assiette de charcuterie, aligot/saucisse, dessert et café.

Pour animer la soirée, Florent DJ sera aux platines!

Réservation auprès de la mairie jusqu’au 8 mars. contact@bassan.fr +33 4 67 36 10 67 L’Aveyron s’invite à Bassan lors d’une soirée aligot!

Au menu, apéritif avec assiette de charcuterie, aligot/saucisse, dessert et café.

Pour animer la soirée, Florent DJ sera aux platines!

Réservation auprès de la mairie jusqu’au 8 mars. ville de Bassan

Bassan

dernière mise à jour : 2022-02-28 par

Détails Catégories d’évènement: Bassan, Hérault Autres Lieu Bassan Adresse Ville Bassan lieuville Bassan Departement Hérault

Bassan Bassan Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bassan/

SOIREE ALIGOT Bassan 2022-03-12 was last modified: by SOIREE ALIGOT Bassan Bassan 12 mars 2022 Bassan Hérault

Bassan Hérault