Soirée Alfredo Castro Médiathèque José Cabanis Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Soirée Alfredo Castro Médiathèque José Cabanis, 26 mars 2021, Toulouse. Soirée Alfredo Castro

Médiathèque José Cabanis, le vendredi 26 mars 2021 à 19:30

Film surprise en accès libre et discussion avec Alfredo Castro. Infos pratiques pour se connecter : Séances gratuites & Rencontres en live | Cinelatino Film surprise en accès libre et discussion avec Alfredo Castro. Infos pratiques pour se connecter : Séances gratuites & Rencontres en live | Cinelatino Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T19:30:00 2021-03-26T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Médiathèque José Cabanis Adresse Médiathèque José Cabanis, Toulouse Ville Toulouse lieuville Médiathèque José Cabanis Toulouse Departement Haute-Garonne

Médiathèque José Cabanis Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Soirée Alfredo Castro Médiathèque José Cabanis 2021-03-26 was last modified: by Soirée Alfredo Castro Médiathèque José Cabanis Médiathèque José Cabanis 26 mars 2021 Médiathèque José Cabanis Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne