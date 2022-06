Soirée AI&S : Miss Jamaican Beat + Marla Singer + Old’N’Young, 1 juillet 2022, .

Soirée AI&S : Miss Jamaican Beat + Marla Singer + Old’N’Young



2022-07-01 20:00:00 – 2022-07-01

Les étudiants de la formation European Bachelor Ingénierie Sonore présentent, produisent et sonorisent un concert dans le cadre de leurs diplômes.



C’est un lieu qu’ils connaissent bien ! Lors de workshops réguliers, l’équipe technique de l’Espace Julien les accueillent et les forment aux techniques de sonorisation.



L’école Les Ateliers de l’Image et du Son et L’Espace Julien vous invitent à cette soirée exceptionnelle, le vendredi 1er juillet 2022.



Venez découvrir sur scène trois groupes : Miss Jamaican Beat + Marla Singer + Old’N’Young.



Gratuit sur réservation, on vous attend nombreux !



Réservez votre place, maintenant.

