2022-05-20 19:00:00 – 2022-05-20 23:00:00

Tournon-d’Agenais Lot-et-Garonne EUR 0 0 Au programme :

– Les Pollissons de la chansons : energik acoustik trio qui retouche, reprise, déstructure, s’approprie des standards. Ils ont assemblés leurs talents respectifs pour revisiter les refrains qui leur plaisent, entre rock et chansons françaises.

– Spectacle de rue avec cracheur de feu

– Les Pollissons de la chansons : energik acoustik trio qui retouche, reprise, déstructure, s’approprie des standards. Ils ont assemblés leurs talents respectifs pour revisiter les refrains qui leur plaisent, entre rock et chansons françaises.

– Spectacle de rue avec cracheur de feu

– Marché des Producteurs de Pays (sur la place de la mairie, amener vos couverts)

