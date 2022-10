Soirée afterwork Villa la Tosca Lanton Lanton Catégories d’évènement: Gironde

Gironde Villa la Tosca – Le retour des rendez-vous « Afterwork » Le principe de l’afterwork est simple : se relaxer et passer du bon temps entre collègues après une journée de travail. Villa la Tosca vous propose d’élargir le concept à votre cercle familial amical pour profiter de ces rendez-vous en plein-air.

Mercredi 19 octobre de 19h00 à 21h00 Assiette du pêcheur accompagnée d’un verre de vin blanc – 29.00€ par personne

Mercredi 16 novembre de 19h00 à 21h00 Planche de mezzés accompagnée d’un verre de vin blanc – 20.00€ par personne

Mercredi 14 décembre de 19h00 à 21h00 Bruschetta accompagnée d’un verre de vi rouge – 17€50 par personne

Mercredi 30 novembre de 19h00 à 21h00 Camembert rôti accompagné d’un verre de vin rouge – 17€50 par personne

Pensez à réserver votre table au 05.56.60.29.86 – Paiement à la réservation +33 5 56 60 29 86 @Villa Tosca

