Aniane Hérault Soirée Afterwork le vendredi 23 Juillet à partir de 19h30. Nous aurons le plaisir de recevoir l’Atelier musical de Gignac.

Au programme musique en live, vins du Domaine et produits du Terroir. Entrée : 4€ par personne.

Restauration et consommations sur place selon vos envies.

Nombres de places limitées, réservation fortement conseillée au : 09.71.44.92.48

Au cœur d'un Domaine viticole familiale ( en extérieur) dégustez les vin du Domaine tout en profitant d'un concert intimiste mener par un orchestre de 11 musiciens et 4 chanteuses/eurs.

