Cahors Cahors Cahors, Lot Soirée “Afterwork Décanté” au Cahors Malbec Lounge Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Soirée “Afterwork Décanté” au Cahors Malbec Lounge Cahors, 21 octobre 2021, Cahors. Soirée “Afterwork Décanté” au Cahors Malbec Lounge Place François-Mitterrand Cahors Malbec Lounge Cahors

2021-10-21 19:00:00 – 2021-10-21 21:00:00 Place François-Mitterrand Cahors Malbec Lounge

Cahors Lot 10 EUR Jeudi 21 octobre : afterwork avec le Clos Troteligotte,

Jeudi 4 novembre : afterwork avec le Château St Sernin,

Jeudi 25 novembre : soirée huîtres et vins blancs de Cahors,

Jeudi 16 décembre : soirée Bulles de Malbec. Les Afterworks Décantés du Cahors Malbec Lounge vous accueillent deux jeudis par mois, de 19h à 21h, pour un moment de détente après votre journée de travail. Vous pourrez y déguster des vins (AOC Cahors ou IGP Côtes du Lot) au verre autour d’une planche de tapas. L’équipe s’occupe de vous sélectionner des vins rouges, blancs ou rosés et de renouveler la proposition gastronomique dans un esprit « locavore ». Jeudi 21 octobre : afterwork avec le Clos Troteligotte,

Jeudi 4 novembre : afterwork avec le Château St Sernin,

Jeudi 25 novembre : soirée huîtres et vins blancs de Cahors,

Jeudi 16 décembre : soirée Bulles de Malbec. @Villa Malbec

Place François-Mitterrand Cahors Malbec Lounge Cahors

dernière mise à jour : 2021-10-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Cahors Adresse Place François-Mitterrand Cahors Malbec Lounge Ville Cahors lieuville Place François-Mitterrand Cahors Malbec Lounge Cahors