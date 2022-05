SOIREE AFTERWORK AU DOMAINE DES CONQUETES Aniane Aniane Catégories d’évènement: Aniane

Aniane Hérault Soirée Afterwork au Domaine des Conquêtes, à Aniane Musique en live, exposition, vins, planches repas sur place dans une ambiance Gipsy, avec la présence des Frères Rigal. 4€/personne puis restauration et consommation sur place

Infos et réservations : 09 71 44 92 48 Soirée Afterwork au Domaine des Conquêtes, à Aniane

