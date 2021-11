Aniane Aniane 34150, Aniane SOIREE AFTERWORK AU DOMAINE DES CONQUETES Aniane Aniane Catégories d’évènement: 34150

Aniane 34150 Soirée Afterwork au Domaine des Conquêtes, à Aniane Musique en live, exposition, vind, planches repas sur place

Duo de Guitaristes Costume & Pyjama. Nous aurons également le plaisir de recevoir l’artiste peintre Mme Lydie Jaoul qui expose ses toiles au Domaine toute cette fin d’Année. 4€/personne puis restauration et consommation sur place

