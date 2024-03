Soirée After Work Caveau la Suzienne Suze-la-Rousse, jeudi 28 mars 2024.

Soirée After Work Caveau la Suzienne Suze-la-Rousse Drôme

La Suzienne organise une soirée after work.

Vente de vins et planches de charcuteries/fromages sur place.

On vous attend nombreux !!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28

fin : 2024-03-28

Caveau la Suzienne 890, avenue des Côtes du Rhône

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contactcaveau@lasuzienne.com

