[Soirée] After Work jeux de société
Salon de thé 'Enchanthés' Offranville Seine-Maritime
2023-01-27 18:30:00 – 2023-01-27 21:30:00

2023-01-27 18:30:00 – 2023-01-27 21:30:00 Offranville

Seine-Maritime Rendez-vous au joli salon de thé intergénérationnel « Enchanthés » !

Le principe de ce lieu est de pouvoir jouer, découvrir et mêmee acheter des jeux de société tout en dégustant des boissons de qualité et des collations « faites maison » entièrement réalisées avec des produits sélectionnés avec soin. Ce vendredi, Nelly propose un afterwork jeux. De quoi se détendre et s’amuser après une longue semaine de travail… Moment convivial garanti ! Rendez-vous au joli salon de thé intergénérationnel « Enchanthés » !

enchanthes76@gmail.com +33 6 63 08 55 29 https://enchanthes.wixsite.com/enchanthes

