Soirée after-work Folk à Niort Le Camji Niort, mercredi 7 février 2024.

Panic Monster

Leurs influences musicales vont de la pop au punk rock, incluant Fountains Of Wayne, Get Up Kids, Nerf Herder, Dramarama, Walter Shreifels (Rival Schools) et Weezer.

Antinomic

Né de la rencontre entre l’énergie brute puisée dans le rock et le punk-rock et la douceur relative venue de l’acoustique et de la folk. Les textes parlent de la vie, ses joies, ses peines et de quête de liberté.

My Hand In Your Face

Est le projet solo de Sam Balin (leader du groupe rock poitevin Epileptic), où depuis deux décennies et à travers quatre albums, il dévoile sa passion pour la musique nord-américaine. .

Début : 2024-02-07 19:00:00

fin : 2024-02-07

Le Camji 3 Rue de l’Ancien Musée

Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

