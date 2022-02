SOIRÉE “AFTER WORK” Cessenon-sur-Orb Cessenon-sur-Orb Catégories d’évènement: Cessenon-sur-Orb

Cessenon-sur-Orb Hérault Cessenon-sur-Orb Soirée “after work” avec stands de produits locaux

17h30 / 18h : Visite commentée de la cave coopérative

18h / 20h : Soirée after work : Vente au verre et à l’assiette et/ou à emporter : vins (Vignerons de Cessenon), bières artisanales (L’Atelier Brassicole- Roquebrun), stand de charcuterie-fromage (Maison Calas-Cessenon), huitres (stand du marché de Cessenon) Soirée “after work” avec stands de produits locaux +33 4 67 89 39 18 Soirée “after work” avec stands de produits locaux

