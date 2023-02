Soirée after ski Salle Tréma Noyal-sur-Vilaine Noyal-sur-Vilaine Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine Noyal-sur-Vilaine LBF (La Belle Famille) organise une soirée After ski le SAMEDI 11 FÉVRIER 2023 ! Une ambiance chalet, après-ski, tartiflette et vin chaud pour une nuit de hors-piste house/techno Programmation – ils vont vous faire slalomer toute la soirée !

19h30-21h @PIROUU

21h-22h30 @Miza

22h30-00h @Eden Recordings

00h-1h30 @Valheiin Collectif

1h30-3h @Vicaps (Closing) (plus d’infos à venir…) RDV en bas des pistes de #noyalsurvilaine à la salle TRÉMA

Ouverture des portes à 18h, tenue de ski exigée +33 6 46 23 86 28 Salle Tréma Rue Joseph Deshommes Noyal-sur-Vilaine

