Saint-Chinian Saint-Chinian Hérault, Saint-Chinian SOIRÉE AFTER BEACH Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

Saint-Chinian

SOIRÉE AFTER BEACH Saint-Chinian, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Saint-Chinian. SOIRÉE AFTER BEACH 2021-07-08 18:00:00 – 2021-07-08 20:00:00

Saint-Chinian Hérault A partir de 18h Soirée after beach : Découverte du clos suivie d’une dégustation de vins du domaine

Organisé par le Domaine Clos Bagatelle Soirée after beach +33 4 67 38 04 23 A partir de 18h Soirée after beach : Découverte du clos suivie d’une dégustation de vins du domaine

Organisé par le Domaine Clos Bagatelle dernière mise à jour : 2021-06-18 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Saint-Chinian Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Chinian Adresse Ville Saint-Chinian lieuville 43.42196#2.93837