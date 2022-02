SOIRÉE AFTER BEACH Saint-Chinian Saint-Chinian Catégories d’évènement: Hérault

2022-07-21 18:00:00 – 2022-07-21 21:00:00

Saint-Chinian Hérault Saint-Chinian 10 EUR Envie de découvrir un domaine viticole ? Venez au Clos Bagatelle pour nos soirées After Beach. Vous serez accueilli par les vignerons et leurs enfants pour découvrir les secrets de nos cuvées. Participez à une dégustation de vins accompagnés de tapas pour une soirée unique. Idéal en famille ou entre amis ou simplement pour découvrir des vins de Saint-Chinian.

