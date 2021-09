Huppy Huppy Huppy, Somme Soirée Afrolatine Huppy Huppy Catégories d’évènement: Huppy

Soirée Afrolatine Huppy, 2 octobre 2021, Huppy. Soirée Afrolatine 2021-10-02 21:00:00 – 2021-10-02 01:00:00

Huppy Somme Huppy Soirée avec Dress Code “Black & White”

La valeur sûre pour un accord parfait

Élégance, chic et sobriété sont au rendez-vous. À vous d’être inventif !

On a le plaisir de vous accueillir pour une nouvelle Soirée Bachata avec notre super coach, Audifax !

Accueil des participants à partir de 20h45 ⚠️

De 21h à 23h : 2h de cours de salsa / bachata à 5 euros

Dès 23h : Soirée Dansante Afro Latine avec Entrée libre.

– Bachata

– Salsa

– Kizomba

– Merengue

– Kuduro

Soirée en entrée libre, sans réservations.

(Pas de restauration lors des soirées afrolatines.)

