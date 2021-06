Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Drôme, Romans-sur-Isère Soirée Afro Caribéenne Romans-sur-Isère Romans-sur-Isère Catégories d’évènement: Drôme

Romans-sur-Isère

Soirée Afro Caribéenne Romans-sur-Isère, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Romans-sur-Isère. Soirée Afro Caribéenne 2021-07-09 20:00:00 20:00:00 – 2021-07-09 Chevet de Saint Barnard (en Terrasse) 1 Place aux Herbes

Romans-sur-Isère Drôme SalsAyiti vous amène cette ambiance 100% AFRO-CARIBÉENNE directement à Romans-sur-Isère.

Alors préparez-vous car le soleil caribéen va vous faire CHAVIRER. salsayiti@gmail.com +33 6 33 96 57 97 http://www.salsayiti.com/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Romans-sur-Isère Étiquettes évènement : Autres Lieu Romans-sur-Isère Adresse Chevet de Saint Barnard (en Terrasse) 1 Place aux Herbes Ville Romans-sur-Isère lieuville 45.04253#5.0499