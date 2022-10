Soirée africaine au Hangar Zéro Le Havre Le Havre Catégories d’évènement: Le Havre

Seine-Maritime

Soirée africaine au Hangar Zéro Le Havre, 21 octobre 2022, Le Havre. Soirée africaine au Hangar Zéro

37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime

2022-10-21 19:00:00 19:00:00 – 2022-10-21 22:30:00 22:30:00 Le Havre

Seine-Maritime L’association Afro Mouv LH a pour projet de promouvoir et faire découvrir la culture africaine. Le 21 octobre, l’association organise une soirée avec une initiation à la danse afro de 20h à 21h et une dégustation de tapas (fatayas sénégalais aux poissons + plantain et sa sauce épicée + brochette de poulet et sa sauce à deviner). La soirée continue jusqu’à 22h30 en danse libre. Réservation conseillée au 06 19 51 02 94 ou afromouvlehavre@gmail.com. L’association Afro Mouv LH a pour projet de promouvoir et faire découvrir la culture africaine. Le 21 octobre, l’association organise une soirée avec une initiation à la danse afro de 20h à 21h et une dégustation de tapas (fatayas sénégalais aux… afromouvlehavre@gmail.com +33 6 19 51 02 94 Le Havre

dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Catégories d’évènement: Le Havre, Seine-Maritime Autres Lieu Le Havre Adresse 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime Ville Le Havre lieuville Le Havre Departement Seine-Maritime

Le Havre Le Havre Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-havre/

Soirée africaine au Hangar Zéro Le Havre 2022-10-21 was last modified: by Soirée africaine au Hangar Zéro Le Havre Le Havre 21 octobre 2022 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime le havre seine-maritime

Le Havre Seine-Maritime