A la veille de l’anniversaire du partage de l’Afrique et la création de ses frontières à Berlin, Sisyphe et Professeur Babacar proposent un DJ Set! Rendez-vous dans la Cantine de Coco Velten Unité Africaine ? Le 26 février marque l’anniversaire de la fin de la conférence de Berlin qui, en 1884, a entériné le partage du continent entre nations européennes et défini les règles du jeu pour les quelques espaces non encore exploités et passés sous administration européenne. A cette conférence ont été également invités au partage des richesses, l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie et la Belgique à travers son roi Leopold qui deviendra l’administrateur du Congo. Ce partage et ces frontières artificielles dessinées à la règle sur des cartes ont été contournés et combattus depuis l’implantation coloniale. Ce soir du 25 nous célèbrerons, chanterons et danserons ce destin commun qui embrasse jusqu’aux autres rives de l’Atlantique et ses populations déportées pendant 400 ans. Uhuru, Ujamaa, Ubuntu Liberté, Unité, Solidarité (faute d’un mot plus fort). De Gil Scott Heron & Fela Kuti à Burna Boy & Childish Gambino. Ave Sisyphe (Chez Fun Funk) Ave Sisyphe est une figure charismatique de Belsunce, qui, après un séjour au Canada notamment, a souhaité ouvrir son projet mêlant convivialité et musique : chez fun funk. ——————————————— Par respect des règles sanitaires actuelles : → Le port du masque est obligatoire dans les espaces intérieurs (on veut voir vos plus beaux masques à Coco) → Les gestes barrières sont indispensables ! → La jauge de fréquentations aux événements va être réduite (donc on vous conseille de venir tôt) → Suite aux annonces du gouvernement, le “pass sanitaire” devient obligatoire dans tous les lieux de loisir rassemblant plus de 50 personnes. La validité des tests RT-PCR et antigéniques est de 24 heures. Nous devons donc nous plier à ces contraintes, bien qu’elles vont à l’encontre de nos valeurs. ——————————————— Informations pratiques → Entrée libre et gratuite → Les bénéfices du bar permettent au projet Coco Velten d’exister, merci ! Coco Velten c’est : → Des espaces ouverts aux publics qui proposent une programmation culturelle et artistique gratuite et accessible à tous → 40 structures qui ont pris place dans les ateliers bureaux → Une résidence sociale de 80 places pour des personnes en recherche d’un logement durable

