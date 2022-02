SOIRÉE AFRICA AVEC BEREKELY & ZAMA Brette-les-Pins, 12 mars 2022, Brette-les-Pins.

SOIRÉE AFRICA AVEC BEREKELY & ZAMA Brette-les-Pins

2022-03-12 – 2022-03-12

Brette-les-Pins Sarthe Brette-les-Pins

Co-organisé par Brette Animation et CitéZarts, l’école de musique du Sud-Est Manceau. Les élèves de l’école de musique, et notamment les ensembles Mélopée et Just Gospel, se produiront en première partie de Berekely & Zama. Soirée gratuite – buvette sur place.

Découvrez la musique malgache

+33 2 43 40 05 82

Co-organisé par Brette Animation et CitéZarts, l’école de musique du Sud-Est Manceau. Les élèves de l’école de musique, et notamment les ensembles Mélopée et Just Gospel, se produiront en première partie de Berekely & Zama. Soirée gratuite – buvette sur place.

Brette-les-Pins

dernière mise à jour : 2022-02-03 par