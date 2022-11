Soirée AFM Téléthon : spectacle vocal par la chorale « Hostofollia » Bagnoles de l’Orne Normandie Bagnoles de l'Orne Normandie Catégories d’évènement: Bagnoles de l'Orne Normandie

Orne Soirée musicale organisée par le Lions Club Bagnoles de l’Orne – Pays d’Andaine La Chorale « Hostofollia » , composée de professionnels de santé des centre hospitaliers de St Lô et Coutances, présente son spectacle vocal dans le cadre du Téléthon 2022. Tarif : 12 € (au profit du Téléthon), gratuit – 12 ans. Prévente des billets 02 33 37 85 66 Office de Tourisme (Bagnoles de l’Orne), 02 33 37 10 97 Office de Tourisme (La Ferté Macé) Soirée musicale organisée par le Lions Club Bagnoles de l’Orne – Pays d’Andaine La Chorale « Hostofollia » , composée de professionnels de santé des centre hospitaliers de St Lô et Coutances, présente son spectacle vocal dans le cadre du Téléthon 2022. Tarif : 12 € (au profit du Téléthon), gratuit – 12 ans. Prévente des billets 02 33 37 85 66 Office de Tourisme (Bagnoles de l’Orne), 02 33 37 10 97 Office de Tourisme (La Ferté Macé) lionsandaine@gmail.com Centre d’animation et de congrès 8 Rue du Professeur Louvel Bagnoles de l’Orne Normandie

