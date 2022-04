Soirée affût et observation Grande-Rivière Château Grande-Rivière Château Catégories d’évènement: Grande-Rivière Château

Grande-Rivière Château Jura Grande-Rivière Château 6 EUR Soirée affût et observation de la faune sauvage les jeudis 21 et 28 juillet, 4, 11, 18 et 25 août, du soir à la tombée de la nuit. Rendez-vous à 19h45 à Grande-Rivière-Château, le lieu précis du rendez-vous sera communiqué ultérieurement.

Prêt de jumelles et d’un téléscope terrestre. Prévoir vêtements de couleur terne, éviter le parfum, pas d’animaux de compagnie. Réservation obligatoire à l’office de tourisme : 03 84 60 15 25

Adulte : 12 euros, enfant (-13 ans) : 6 euros pour les enfants (déconseillé en dessous de 7 ans).

