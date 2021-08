Créon Créon Créon, Gironde Soirée Ados Créon Créon Catégories d’évènement: Créon

Gironde

Soirée Ados Créon, 17 août 2021, Créon. Soirée Ados 2021-08-17 19:00:00 – 2021-08-17 21:30:00

Créon Gironde 2.5 EUR Pendant les vacances, venez découvrir, rire, jouer…

Costumes, perruques, accessoires, jeux vidéo, jeux de société vous attendent !

Cette soirée est accessible dès 11 ans et se déroulera à la ludothèque le mardi 17 août de 19h à 21h30.

Au programme :

– un espace gaming avec la console Nintendo Switch

– des jeux de société sur le thème des aventures et des expéditions (Magic Maze, Unlock, Loony Quest, Karuba…)

Sur inscription ludothèque kaléidoscope dernière mise à jour : 2021-08-12 par

