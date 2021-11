Belcodène Bibliothèque de Belcodène Belcodène, Bouches-du-Rhône Soirée ADOS Bibliothèque de Belcodène Belcodène Catégories d’évènement: Belcodène

Bibliothèque de Belcodène, le vendredi 21 janvier 2022 à 19:00

Partage de coups de coeur culturels: livres/BD/mangas, films/séries, jeux/jeuxvidéos, sorties/spectacles. Une platine et une malle de 33 tours seront à disposition pour ambiancer la soirée. Partage de coups de coeur culturels Bibliothèque de Belcodène Avenue du Gaillardet 13720 Belcodène Belcodène Bouches-du-Rhône

2022-01-21T19:00:00 2022-01-21T21:00:00

