Soirée Ados Arcachon, vendredi 2 février 2024.

Soirée Ados Arcachon Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 20:00:00

fin : 2024-02-02

Un vendredi soir par mois, une soirée à thème est proposée aux Collégiens et Lycéens.

Déclinée sur un mode convivial, elle permet aux Adolescents de se retrouver et de vivre un moment de partage apprécié du plus grand nombre.

Thème de la soirée : match de hockey à Bordeaux

Au centre social.

Inscription et renseignements : Les Réservoirs / Maison des jeunes.

Participation demandée.

Un vendredi soir par mois, une soirée à thème est proposée aux Collégiens et Lycéens.

Déclinée sur un mode convivial, elle permet aux Adolescents de se retrouver et de vivre un moment de partage apprécié du plus grand nombre.

Thème de la soirée : match de hockey à Bordeaux

Au centre social.

Inscription et renseignements : Les Réservoirs / Maison des jeunes.

Participation demandée.

.

51 Cours Tartas

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-11 par OT Arcachon