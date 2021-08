Lacq Lacq Lacq, Pyrénées-Atlantiques Soirée accrobranche nocturne Lacq Lacq Catégories d’évènement: Lacq

Soirée accrobranche nocturne Lacq, 7 août 2021, Lacq. Soirée accrobranche nocturne 2021-08-07 20:30:00 – 2021-08-07 23:45:00 Lacq’Aventure Chemin du Bois

Lacq Pyrénées-Atlantiques Lacq EUR 22 Des jeux originaux de branches en branches : tyroliennes géantes, du vélo dans les arbres, du surf, et de nombreux autres jeux ludiques sont destinés aux futurs aventuriers. Un accrobranche pour toute la famille et pour les sportifs avides de sensations fortes.

