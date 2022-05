Soirée Accords Mets & Vins à la Vieille Braise Lanvallay, 6 mai 2022, Lanvallay.

Soirée Accords Mets & Vins à la Vieille Braise La Vieille Braise 23 Rue de Rennes Lanvallay

2022-05-06 – 2022-05-06 La Vieille Braise 23 Rue de Rennes

Lanvallay Côtes d’Armor Lanvallay

Le restaurant La Vieille Braise, en partenariat avec leur vigneron mystère, organise une soirée Accords Mets & Vins.

Menu incluant une dégustation de vin par plat.

Gagnez une bouteille en découvrant la région des vignerons mystères

Menu :

Apéritif régional et amuses bouche

Aumonière de Saint-Jacques et Langoustines aux petits légumes, beurre blanc de Xérès et son verre de vin blanc

Gigot de sept heures et son verre de vin rouge

Assiette de fromage régional et son verre de vin rouge

Nocturne aux framboises et son verre de vin rouge

contact@lavieillebraise.com +33 2 96 39 40 50 http://www.lavieillebraise.com/

Le restaurant La Vieille Braise, en partenariat avec leur vigneron mystère, organise une soirée Accords Mets & Vins.

Menu incluant une dégustation de vin par plat.

Gagnez une bouteille en découvrant la région des vignerons mystères

Menu :

Apéritif régional et amuses bouche

Aumonière de Saint-Jacques et Langoustines aux petits légumes, beurre blanc de Xérès et son verre de vin blanc

Gigot de sept heures et son verre de vin rouge

Assiette de fromage régional et son verre de vin rouge

Nocturne aux framboises et son verre de vin rouge

La Vieille Braise 23 Rue de Rennes Lanvallay

dernière mise à jour : 2022-04-28 par