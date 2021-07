Ribeauvillé Ribeauvillé Haut-Rhin, Ribeauville Soirée accords mets et vins Fuchs Ribeauvillé Ribeauvillé Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Ribeauville

Soirée accords mets et vins Fuchs Ribeauvillé, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Ribeauvillé. Soirée accords mets et vins Fuchs 2021-07-08 19:00:00 – 2021-07-08 21:00:00

Ribeauvillé Haut-Rhin Ribeauvillé EUR La maison Henry Fuchs rejoint l’équipe du Restaurant la Ville de Nancy le temps d’une soirée pour vous proposer un accord mets et vins en 5 services. Le menu et l’accord vous seront dévoilés le jour J.

+33 3 89 73 60 57

