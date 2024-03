Soirée Accords Fromages & Vins Saint-Vaast-la-Hougue, samedi 25 mai 2024.

Soirée Accords Fromages & Vins Saint-Vaast-la-Hougue Manche

J’espère que vous nous avez gardé de la place dans votre agenda car les soirées dégustations fromages & vins sont lancées pour 2024 !

Repas animé autour de 5 accords par personne incluant pain, légumes rafraîchissants et dessert.

Un moment insolite pour en apprendre plus sur ces fabuleux univers de terroir que sont le fromage et le vin.

Toujours pour vous surprendre avec des thématiques variées et une ambiance chaleureuse, du partage, de la gourmandise et des rencontres!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 19:30:00

fin : 2024-05-25 22:30:00

place de la République

Saint-Vaast-la-Hougue 50550 Manche Normandie lessentiel.saintvaast@gmail.com

