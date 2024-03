Soirée Accords Bières & Fromages Fromagerie de la Cave à la l’Ouche Fleurey-sur-Ouche, vendredi 15 mars 2024.

éBouillantés et/ou fondus de fromage, on a quelque chose pour vous !

La Fromagerie De la cave à la l’Ouche et la Brasserie Bouillant vous propose de vous initier aux accords bières et mets lors d’une soirée de dégustation bières et fromages.

Avec Emmanuelle, nous avons sélectionné 4 bières et 4 fromages pour illustrer quelques types d’accords possibles.

De quoi découvrir comment sublimer vos bières et vos fromages.

On récapitule

15 Mars

19h00-20h30

15€ par personne

Fromagerie de la Cave à la l’Ouche 44 Grande Rue du Haut, 21410 Fleurey-sur-Ouche

Nombre de places limitées à 20 personnes.

Réservez vos places à la fromagerie ou par téléphone au 07 52 08 04 25 ou au 07 69 44 48 53.

On a hâte de partager nos univers et ces saveurs avec vous ! 15 15 EUR.

