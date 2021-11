Le Vigeant Salle des Pradelles Le Vigeant, Vienne Soirée Accompagnement à la Transmission-Reprise d’Entreprises – Communauté de Communes Vienne & Gartempe (86) – Le Vigeant Salle des Pradelles Le Vigeant Catégories d’évènement: Le Vigeant

Dans le cadre du “Mois de la Transmission Reprise d’entreprises” initié par la Région Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de Communes Vienne & Gartempe organise une soirée de présentation des organismes et dispositifs d’accompagnement. Ce moment sera également l’occasion d’un partage d’expérience via des témoignages de cédants et repreneurs. Le programme détaillé est le suivant : o Accueil du Président de la CCVG ; Présentation des intérêts à la préparation de la transmission – reprise d’activité o Présentation des dispositifs d’accompagnement à la reprise sur le territoire o Témoignages de plusieurs repreneurs ayant effectué une transmission-reprise (ou en cours) o Questions / débat o Cocktail – Apéritif préparé par l’Hôtel Val de Vienne

Entrée libre sur inscription à economie@ccvg86.fr ou auprès de Martin LEDOUX : 06 14 70 19 22

