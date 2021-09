Courpière Courpière Courpière, Puy-de-Dôme Soirée à thème – Quatre pattes pour deux yeux. Courpière Courpière Catégories d’évènement: Courpière

Soirée à thème – Quatre pattes pour deux yeux. 2021-09-21 20:30:00 20:30:00 – 2021-09-21 22:00:00 22:00:00 Cinéma Rex 54 boulevard Vercingétorix
Courpière Puy-de-Dôme EUR 5 5

Courpière Puy-de-Dôme EUR 5 5 L’association Art, Culture et Patrimoine reprend ses traditionnels cycle de conférences et vous propose, pour cette première, de vous confronter au monde des déficients visuels et à la promotion de leur bien-être par le biais de la médiation animale. ACP dernière mise à jour : 2021-09-06 par

