Soirée à thème « Les écrivains et poètes inspirés par le Mont Ventoux Eyragues Eyragues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Eyragues

Soirée à thème « Les écrivains et poètes inspirés par le Mont Ventoux Eyragues, 24 janvier 2022, Eyragues. Soirée à thème « Les écrivains et poètes inspirés par le Mont Ventoux salle Baudile Lagnel Place de la Libération Eyragues

2022-01-24 20:30:00 20:30:00 – 2022-01-24 23:00:00 23:00:00 salle Baudile Lagnel Place de la Libération

Eyragues Bouches-du-Rhône Eyragues Conférence de M. Bernard Mondon directeur des Carnets du Ventoux et auteur. Conférence de M. Bernard Mondon +33 4 90 92 82 32 Conférence de M. Bernard Mondon directeur des Carnets du Ventoux et auteur. salle Baudile Lagnel Place de la Libération Eyragues

