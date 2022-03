Soirée à thème : Jacques Brel Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane

Soirée à thème : Jacques Brel Marignane, 27 avril 2022, Marignane. Soirée à thème : Jacques Brel Auditorium Beethoven 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

2022-04-27 – 2022-04-27 Auditorium Beethoven 53 – 55 avenue Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône Vous aurez le plaisir d’écouter : Mathilde, Les bourgeois, Vesoul, Les bonbons… et bien d’autres magnifiques titres intemporels.

Venez prendre part, entre amis, à cette belle soirée nostalgique. L’association “La boîte à surprises” vous invite gracieusement à partager un agréable moment en compagnie du chanteur Jean-Pierre Boudino pour un concert “Jacques Brel, du plat pays aux Marquises”.



Vous êtes attendus très nombreux. Vous aurez le plaisir d’écouter : Mathilde, Les bourgeois, Vesoul, Les bonbons… et bien d’autres magnifiques titres intemporels.

Venez prendre part, entre amis, à cette belle soirée nostalgique. Auditorium Beethoven 53 – 55 avenue Jean Mermoz Marignane

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marignane Autres Lieu Marignane Adresse Auditorium Beethoven 53 - 55 avenue Jean Mermoz Ville Marignane lieuville Auditorium Beethoven 53 - 55 avenue Jean Mermoz Marignane Departement Bouches-du-Rhône

Marignane Marignane Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marignane/

Soirée à thème : Jacques Brel Marignane 2022-04-27 was last modified: by Soirée à thème : Jacques Brel Marignane Marignane 27 avril 2022 Bouches-du-Rhône Marignane

Marignane Bouches-du-Rhône