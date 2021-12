Marignane Marignane Bouches-du-Rhône, Marignane Soirée à thème : chansons et travail Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marignane Bouches-du-Rhône Notre ami Michel Méténier vous emmènera, à travers des chansons, découvrir le monde du travail.



« Travailler, c’est trop dur et voler c’est pas beau

Demander la charité, c’est quelque chose j’peux pas faire

Chaque jour que moi je vis, on me demande comment je vis

Je dis que j’vis sur l’amour et j’espère de vivre vieux… » chantait Julien Clerc. L’association « La boîte à surprises » vous invite gracieusement à partager un moment en compagnie de Michel Méténier, professeur d’histoire, conférencier, historien et écrivain qui sort parfois des sentiers battus.

