Soirée à thème – Blind test Croq’… en Crocs™

2022-04-29 19:30:00 19:30:00 – 2022-04-29 22:00:00 22:00:00

13€ par personne. A partir de 19h30. Sur réservation.

On continue les soirée à thème, avec ce mois-ci un nouveau concept, la soirée croq’ en crocs ! Quesaco ? On vient avec ces plus belles chaussures et on passe une soirée conviviale autour de coque-monsieur maison et surtout… on met à rude épreuve nos connaissances musicales dans un blindtest géant !

