Soirée « à quoi on joue ce soir? » Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born, vendredi 15 mars 2024.

Soirée « à quoi on joue ce soir? » Espace Benjamin Bacqué Saint-Julien-en-Born Landes

Au programme: Explorer, Trio, Brigands, Gang or dice et un jeu de votre choix!

Inscription à la soirée via réseaux sociaux de Chi-Fous-Mi (whatsapp, Instagram, Facebook). .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:00:00

fin : 2024-03-15 23:00:00

Espace Benjamin Bacqué 201 route des lacs

Saint-Julien-en-Born 40170 Landes Nouvelle-Aquitaine chifousmi@gmail.com

L’événement Soirée « à quoi on joue ce soir? » Saint-Julien-en-Born a été mis à jour le 2024-03-08 par Côte Landes Nature Tourisme